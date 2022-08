P. Lo Monaco, DS di grande esperienza: “Il Napoli lo metto sotto con Fiorentina e Lazio”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo di grande esperienza: “Oggi il nostro campionato si presenta con 2/3 squadre che si elevano sulle altre: Juve, Inter, Roma. La Fiorentina la metto sotto con Napoli e Lazio. I viola si possono ripetere in meglio. C’è l’incognita Jovic, che ritengo sia un ottimo calciatore, un elemento importante, ma bisogna vederlo all’opera in Italia. Il nostro campionato non è semplice per nessun attaccante. Se il serbo farà bene la Fiorentina darà fastidio a tante squadre”.

Fonte: tuttomercatoweb.com