Il calcio africano avrà la sua Superlega. Si chiamerà Super League ed è stata istituita per far guadagnare attrattiva allo sport del continente. La Confederation of African Football (Caf) ha ufficialmente lanciato mercoledì ad Arusha, in Tanzania, la sua superlega, una competizione a porte chiuse che riunisce 24 tra i club più importanti di 16 Paesi dell’Africa. La prima edizione dovrebbe tenersi da agosto 2023 a maggio 2024 e frutterà ai club coinvolti circa cento milioni di euro. Repubblica