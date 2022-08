M. Gianello, ex portiere azzurro: “La personalità non si discute, ma se il Napoli ha già deciso…”

Matteo Gianello, ex portiere azzurro, ha anticipato un tema caldo in vista dell’esordio di campionato dei partenopei con il Verona, in programma il lunedì di Ferragosto: chi è meglio che giochi in porta? Non tanto chi dà maggiore sicurezza, ma chi è più tranquillo tra Meret e Sirigu? Il mercato infatti ha sparigliato i piani, tra numeri uno per ora solo sognati e secondi portieri che potrebbero in realtà essere i primi.

Gianello: “Navas mi ricorda Ospina per blasone e caratura”

Gianello ha una convinzione: “La personalità di Meret non si discute, ma se il Napoli ha già deciso di andare su un altro portiere, giusto che a Verona giochi Sirigu”. Si parla poi di due nomi che il Napoli sta trattando o semplicemente sognando: “Kepa o Navas? Sono due portieri di caratura internazionale. In Navas mi sembra di rivedere Ospina con blasone e caratura anche a livello di Champions. Ne ha vinte più di tutti. Se il Napoli dovesse prenderlo, farebbe una scelta importante per questa stagione e la prossima”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS