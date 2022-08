Kepa-Navas? Il problema sono i lori stipendi, guadagnano cifre molto elevate

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, in merito alla questione portieri al Napoli. “Meret? Vicenda particolare, la posizione di Meret è rivedibile e ci sta che possa partire. Ma non puoi trovarti ad agosto e sperare che lo Spezia faccia saltare Drogowski per piazzarlo. Non c’è al momento un posto per lui in Serie A, salvo infortuni. Kepa-Keylor Navas? Il problema sono i lori stipendi, guadagnano cifre molto elevate”.