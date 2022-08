Il possibile (4-2-3-1) con le varianti Simeone e Raspadori

In casa Napoli si gioca su due tavoli, in attesa del debutto al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Si lavora a Castel Volturno, per arrivare al top per la sfida contro gli scaligeri, ma si pensa al mercato. In queste ore due le piste calde per l’attacco: Raspadori e Simeone. Dovessero esserci questi due arrivi, il modulo sarebbe il 4-2-3-1, con il classe 2000 del Sassuolo alle spalle di Osimhen e il bomber argentino alternativo al nigeriano.

Fonte: CdS