FOTO – Fabian: “Iniziamo bene la settimana”. Ed intanto il PSG aspetta

Non ci sono certezze sulla sua permanenza al Napoli, specie dopo gli ultimi giorni, dove le voci che vogliono Fabian Ruiz al PSG si sono fatte sempre più insistenti. C’è il Paris Saint Germain dietro l’angolo, la squadra in cui Fabian Ruiz potrà giocare dal prossimo anno con Napoli e Psg che si stanno mettendo d’accordo proprio in queste ore per il suo passaggio in Francia. Nel frattempo, però, il centrocampista spagnolo degli azzurri continua a dare il massimo negli allenamenti: «Iniziamo bene la settimana» ha scritto ai fan sui social dopo la prima seduta settimanale e la prima partitella in famiglia vinta dalla sua squadra. Il Mattino