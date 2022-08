Fabian a un passo dal Paris: accordo finale con il Napoli

Fabian Ruiz sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista spagnolo è già da tempo d’accordo con il Paris Saint Germain per il suo passaggio in Francia e nelle ultime ore il club parigino e il Napoli hanno fatto passi in avanti importanti per la trattativa che di certo si concluderà, portando alla cessione dell’ex Betis in Ligue 1 per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni. Con il contratto in scadenza tra un anno, il Napoli ha cercato il miglior offerente per Fabian, e successivamente proverà a capire con il Paris Saint Germain se sarà possibile portare avanti il discorso relativo a Keylor Navas. Il portiere del Costa Rica è un obiettivo, ma con l’arrivo di Sirigu a ore il club potrebbe anche puntare su Meret in coppia con l’ex Torino e Genoa. Fonte: Mattino.it