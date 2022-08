Dal Messico – Lo United pronto allo scambio CR7/Lozano!!

Nuova e incredibile voce che arriva dal Messico: il Manchester United sarebbe pronto a cedere Cristiano Ronaldo al Napoli, ma in cambio di un calciatore azzurro. E il calciatore individuato sarebbe Hirving Lozano. Uno scambio di mercato che avrebbe dell’incredibile ma che – secondo quanto riportato da Bolavip in Messico – non è così impossibile vista la volontà del calciatore portoghese di lasciare Manchester soprattutto dopo l’esordio di Premier League passato in panchina a guardare lo United sconfitto. E i Red Devils già da tempo seguono Lozano, tra i profili che più piacciono alla direzione sportiva e che quindi potrebbe essere sottoposto al lavoro di ten Hag. Il club inglese sarebbe anche disposto ad affiancare un po’ di soldi a Cristiano Ronaldo per convincere il Napoli.

