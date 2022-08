Con la cessione di Fabian, ecco le varianti tattiche per mister Spalletti!

Con la probabile cessione di Fabian Ruiz direzione PSG, il Napoli di Spalletti potrebbe adottare di nuovo quel 4-2-3-1, che tanto piaceva al mister lo scorso anno. I giocatori per ricoprire il ruolo dei due centrocampisti ci sarebbero anche (Lobotka, Demme, Anguissa e Zielinski), con il trequartista che grazie alla cessione di Fabian potrebbe arrivare, reinvestendo i soldi per Raspadori. Se invece Spalletti prediligge il 4-3-3, bisogna per forza comprare un altro centrocampista. I nomi in lizza sono Szoboszlai, classe 2000 del Lipsia, che per il calciatore chiede 25 milioni, troppo per Giuntoli, e Barak del Verona, che però ha caratteristiche differenti dallo spagnolo. Un altro nome può essere quello di Nandez, che potrebbe rappresentare il giusto mix di tecnica ed esplosività, altrimenti potrebbe esserci un colpo di scena nelle utime ore di mercato, come accadde per Anguissa lo scorso anno.