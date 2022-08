Colpo di scena, salta Dragowski-Spezia, il club ligure torna su Meret!

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, la trattativa che avreebbe portato Dragowski allo Spezia è incredibilmente saltata. L’intesa era totale fra i club e con il giocatore, ma la Fiorentina ha chiesto al portiere polacco di rinunciare agli stipendi di luglio ed agosto e ciò non è piaciuto al calciatore, che ha avuto il timore che la trattativa saltasse. Dragowski era stato acquistato per 2 milioni di euro, più 1 milione e 750mila euro di bonus, una quota che sarebbe stata erogata in parti da 250mila euro, corrispondenti ciascuno a un dato numero di presenze, cioè 20, più il 50% sulla futura rivendita. Il trasferimento per ora è saltato e a questo punto lo Spezia potrebbe virare fortemente su Meret, visto che Provedel è andato alla Lazio.