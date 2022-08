Clima teso a Verona: duro confronto Cioffi-Marroccu sul mercato

La brutta sconfitta in Coppa Italia rimediata dal Verona contro il Bari ha messo in discussione l’operato di Cioffi, che a sua volta ha rinfacciato al ds Marroccu di non aver gradito le operazioni di mercato in entrata e in uscita: il Verona ha già salutato Caprari e sta per dire addio anche a Simeone e Barak. Il tecnico si aspetta almeno 3-4 rinforzi e il rapporto con il ds pare già essersi esaurito: tra i due c’è stato un acceso confronto proprio sul mercato dopo la sconfitta di Coppa Italia.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com