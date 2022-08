Capello difende Spalletti: “Saprà come ripartire, le idee non gli mancano”

Le parole di Capello sulle pagine del Mattino difendono Spalletti e il progetto del Napoli: “I professori stanno ovunque. Spalletti saprà come ripartire. Ho sempre creduto che fosse la favorita per la vittoria del campionato e spero che Luciano riparta da quella rabbia, che tutto il Napoli voglia prendersi la rivincita contro tutti i professori che non credono in questo progetto che, al contrario, merita fiducia“. Certamente il Napoli si è indebolito rispetto allo scorso campionato, ma “le cose essenziali sono le idee, che, sicuramente, a Spalletti non mancano. Una situazione del genere dà solo stimolo, costringe a una ricerca approfondita delle cose“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com