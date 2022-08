UFFICIALE – Il Genoa femminile acquista il titolo del Cortefranca

Come anticipato da Pianetagenoa1893.net nei giorni scorsi, la prima squadra del Genoa femminile parteciperà al prossimo campionato di Serie B avendo acquisito il titolo sportivo del Cortefranca. L’ufficialità proviene direttamente da Umberto Canfora, presidente del sodalizio del Franciacorta che proseguirà dal settore giovanile, al portale specializzato calciofemminileitaliano.it: «Per motivi economici abbiamo firmato l’accordo di cessione del titolo sportivo al Genoa dopo venti giorni di trattativa: pensavo di riuscire a mantenere la categoria, non ci sono riuscito».

Il Genoa realizza così un meritato salto di categoria dopo una stagione chiusa al secondo posto in Serie C con la squadra più giovane del torneo e, non di meno, con un progetto che parte da lontano (con categorie scalate sul campo e tanti trofei vinti anche a livello giovanile) che ha visto e continua a vedere il direttore Santo Bignone principale fautore. Una giornata particolarmente felice per il Genoa, che marca la volontà di 777 Partners di investire nel club; un grandioso regalo di compleanno con tanto di fiocco rossoblù recapitato a mister Marco Oneto. Nella prossima stagione sportiva prima squadra maschile e femminile e Primavera giocheranno tutte quante in Serie B.

La Redazione