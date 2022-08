SKY – Napoli-Raspadori, tutto è “legato” a Fabian Ruiz

Il Napoli, dopo aver risolto la questione del portiere, oggi arriverà per le visite mediche Sirigu, ora cerca di sbrogliare la matassa Raspadori. Secondo il collega di Sky Luca Marchetti il club azzurro è arrivato ad offrire 35 milioni + bonus, ma per il Sassuolo ancora non bastano. L’a.d. Giovanni Carnevale vuole valutare il classe 2000 come ha fatto con Scamacca, inoltre ha ancora due anni di contratto. Per il Napoli tutto potrebbe cambiare con la cessione di Fabian Ruiz al Psg dove arriverebbero altri soldi in cassa e affondare il colpo per Raspadori. Ci vorrà un ultimo sforzo e Spalletti potrebbe avere al più presto il ragazzo nativo di Bologna.

La Redazione