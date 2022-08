SKY – Napoli-Raspadori, ci sono le volontà di tutti. Si potrebbe chiudere anche stasera

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ha parlato in merito la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori. “Napoli e Sassuolo sono alla ricerca di un accordo per Raspadori. Ci sono le volontà di tutti, quella forte del calciatore, quella del club neroverde che ha spostato la deadline, e quella del Napoli. Si discute sui bonus, che per il Napoli sono troppo facilmente raggiungibili, poi ci sono le commissioni e la percentuale sull’ipotetica futura rivendita. L’affare rischia di sfiorare i 40 milioni di euro, ma c’è la voglia di chiudere. Anche stasera potrebbe essere il momento giusto, visto che i contatti tra De Laurentiis e Carnevali sono frequenti”.