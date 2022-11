SKY – Il Napoli spinge per Raspadori, nelle prossime ore la risposta del Sassuolo. Dal Tottenham il dopo Fabian

Il Napoli ha ormai messo nel mirino, quasi come un chiodo fisso, Giacomo Raspadori del Sassuolo e nella giornata di lunedì è arrivata la prima offerta. Il club azzurro ha offerto per il classe 2000 30 milioni + 5 di bonus facilmente raggiungibili. La novità, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, è che non ci dovrebbero essere le percentuali sulla futura rivendita come per Scamacca. La società neroverde dovrà dare una risposta nelle prossime ore, anche perchè è concentrato sull’affare Pinamonti. Per il centrocampo, vista la probabile partenza di Fabian Ruiz al Psg, è nel mirino il classe ’96 Ndombele del Tottenham.

Factory della Comunicazione

La Redazione