E’ tempo di stringere per le trattative che finora sono rimaste bloccate per il Napoli, come quella che riguarda Giovanni Simeone. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato aggiorna sulla stretta finale: “Giovanni Simeone al Napoli dal Verona in prestito con obbligo di acquisto è nella fase finale. Contratto fino al 2027 (1,7 milioni di euro/anno). “