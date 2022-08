SERIE A FEMMINILE – Presentata la nuova maglia del Como Women 2022/23

All’indomani del test di allenamento contro il Cittadella Women, conclusosi con una vittoria per 2-1, il Como Women presenta ufficialmente la prima maglia da gara per la stagione 2022/2023. Direttamente dal ritiro di Marilleva in Trentino-Alto Adige il club di Stefano Verga svela il nuovo kit da gioco, che farà il suo esordio alla prima giornata di campionato nel match in programma il 27 di agosto contro i campioni in carica della Juventus Women. Come da tradizione la prima maglia è di colore blu, con profili in oro per rimandare allo stemma della società. La divisa da portiere sarà invece completamente rossa.

A sfilare con la nuova maglia indosso sono l’attaccante Elisa Carravetta ed il portiere Beatrice Beretta, trasferitasi in prestito dalla Juventus al Como qualche settimana fa. Assieme a loro il presidente del club, Stefano Verga, che ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo in vista della nuova stagione: “Abbiamo presentato ieri con orgoglio le maglie per la stagione 2022/2023, che esordiranno alle ore 20.30 di sabato 27 agosto contro la Juventus allo stadio Ferruccio di Seregno. Vi aspettiamo numerosi. Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, ci sostengono e continueranno a sostenerci per tutta la stagione, dando vita a questo meraviglioso progetto. Ci vediamo allo stadio il 27 agosto”.

Il Como Women concluderà il ritiro estivo di Marilleva martedì 9 agosto e tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Cislago 1. La preparazione al campionato di Serie A 2022/23 proseguirà con un allenamento congiunto, in programma venerdì 12 agosto, a Cesena tra Como Women e Cesena FC Femminile. Terzo test pre stagionale per il Como Women, dopo quelli con Milan e Cittadella.

Fonte: Angelo Frusciante Ufficio stampa Como Women