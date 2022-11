Rossi, ct Ungheria: “Szoboszlai al Napoli? Vestire la maglia azzurra per lui rappresenterebbe un passo in avanti”

Circa le voci di mercato, che dopo la probabile partenza di Fabian Ruiz, vorrebbero in azzurro Dominik Szoboszlai, centrocampista del Lipsia e della nazionale ungherese, ne ha parlato in esclusiva ad EuropaCalcio.it il tecnico della nazionale ungherese, Marco Rossi.

“Da quanto ne so io, fino alla settimana scorsa nè Dominik e nè il suo entourage erano al corrente di queste voci o ne avevano parlato direttamente con la società. Poi sappiamo come vanno queste cose, potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. In questo momento Szoboszlai è un giocatore appetito e appetibile da molti club, fra cui il Napoli“.

SULLA POSSIBILE SOLUZIONE NAPOLI – “E’ vero che Dominik gioca nel Lipsia che è un buonissimo club della Bundesliga, ma credo che anche per lui avere l’opportunità di vestire la maglia del Napoli rappresenterebbe comunque un passo in avanti per la sua carriera e penso che ne sarebbe felice. Inoltre sarei ancora più contento perché avrei la possibilità di poterlo seguire più da vicino”.