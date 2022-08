Preso Salvatore Sirigu, ora si va tutto su Keylor Navas e il PSG!

Sirigu, nell’attesa . Per riempirsi la giornata, il Napoli ha completato ogni discorso con Salvatore Sirigu (35), che arriva con qualche stagione di ritardo in una città spesso accostata alla sua serietà: contratto annuale da 700mila euro, opzione per il rinnovo e visite mediche già prenotate per stamattina a Villa Stuart. Sistemata una questione, resta aperta comunque la porta, che sembra destinata a Keylor Navas: ma pure questa è una vicenda complicata assai, che coinvolge (pure) Fabian Ruiz che va giocata sul filo dei milioni di euro e di un contratto principesco che il Napoli riconoscerebbe al costaricano al 25%, mentre al resto dovrà provvedere il Psg.