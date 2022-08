Perillo: “Raspadori? Se vera la cifra di 40/45 mln non so più quanto convenga”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato attraverso i social, la travagliata trattativa del Napoli, col Sassuolo per Giacomo Raspadori: “Da tempo sostengo che Raspadori sia un gran colpo per il Napoli, perché tecnicamente forte, versatile e dell’età giusta per eventuale plusvalenza, ma se vera la cifra di 40/45 mln non so più quanto convenga, anche perché parliamo di una (bella) promessa”.