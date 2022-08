Quest’oggi, il Napoli tornerà in campo ad allenarsi, dopo i due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti. La squadra preparerà il match contro il Verona ed è pronta ad abbracciare il nuovo compagno Salvatore Sirigu, che si dovrebbe aggregare al gruppo in giornata, dopo le visite mediche e la firma del contratto. Ecco il link del tweet della SSC NAPOLI in merito: “Oggi si torna in campo”

https://twitter.com/sscnapoli/status/1556919867357515776?s=20&t=ik4ywf_GCC74KV4DimqeQQ