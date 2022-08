Nella trattativa per Raspadori, il Sassuolo non vuole Petagna ma un altro azzurro

La trattativa del Napoli per Giacomo Raspadori sembra sia in una fase di stallo, nonostante le contropartite offerte da De Laurentiis, come scrive oggi Tuttosport. “Il club neroverde, però, è concentrato sulla cessione di Raspadori al Napoli. La trattativa è portata avanti direttamente dal presidente De Laurentiis che ieri all’ora di pranzo ha chiamato il dg degli emiliani, Carnevali , senza però riuscire a sbloccare la trattativa nonostante abbia inserito come contropartita anche Petagna . Il Sassuolo vuole cash (30 milioni più 5 di bonus) e come contropartita interessa Zerbin”.