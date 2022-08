Lorenzo Insigne: “Napoli? Spero che vincano il campionato”

Lorenzo Insigne ha già fatto innamorare i tifosi del Toronto, ha segnato anche la prima rete con un bel tiro da fuori dopo essersi liberato di due avversari. Ma gli manca l’Italia: «Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano perché io sono un tifosissimo del Napoli e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni spero che vincano il campionato. Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli e c’è dispiacere, però purtroppo la vita è così, sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati a Napoli e faremo sempre il tifo». Quanto alla Major League «mi ha sorpreso perché ci sono tutte strutture buone, campi nuovi, bei stadi, a livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto. E’ un buon campionato e spero che cresca sempre di più»