Fabian Ruiz, l’indiziato per sostituirlo è un calciatore del Lipsia!

ha smesso di pensare, non aspetterà di andare in scadenza per vestirsi di bianco con il, ha detto sì al quinquennale da cinque milioni netti con il: adesso tocca ai club trovare l’accordo che in realtà ci sarebbe, perché(più uno di bonus) al Napoli andrebbero bene, ma bisogna discutere di, del biennale, della percentuale di stipendio e di tutto quello che si sa. Quando Fabian partirà,avrà bisogno di un altro interprete in un ruolo fondamentale, il «socio» diche nel caso faccia da alter ego, e la scelta va indirizzata in anticipo. Il Napoli, tempo fa, s’era invaghito di(22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il: costa una cifra, non meno di, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto».è in quella lista redatta da, che guardano all’estero ma anche in Italia, dove c’è un «range» che convince e anche no:(27) vive di strappi, d’allunghi, di lavoro visibile o anche oscuro, ma ha meno capacità d’aggregazione, è un interno che si sarebbe preso– se fosse partito, che ha detto di no alma resta pericolosamente sul crinale di un mercato che non concede certezza. Basta una telefonata per ritrovarsi di nuovo in ballo.