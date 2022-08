Da Verona – Con Fabian verso Parigi, pronto un triennale per Barak

Il suo approdo in azzurro è legato alla permanenza o meno di Fabian Ruiz in azzurro. Indicato tra i primi a dover lasciare il Verona, Antonin Baràk è ancora in sospeso, in quanto il suo potenziale passaggio al Napoli è stato messo in stand by per diverse settimane. Ora che la cessione del centrocampista spagnolo appare altamente probabile, direzione PSG, si ritorna a parlare del giocatore scaligero. L’Arena, quotidiano veneto, scrive che laddove il passaggio di Fabian sotto la Torre Eiffel dovesse concretizzarsi, il club partenopeo ha già pronto un triennale per il centrocampista gialloblù.