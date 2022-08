Bargiggia: “Brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori”

Ancora non si viene a capo nella trattativa del Napoli col sassuolo per Giacomo Raspadori, che dovrebbe arrivare in azzurro per sostituire Mertens. Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato aggiorna sui social in merito a quest’ultima: “Brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e continuano a chiedere 45 mln nonostante le pressioni di giocatore e agenti. Fase di stallo ma certo è ancora presto per dire che è saltata definitivamente”.