AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE – Il Pomigliano batte la Ternana nell’allenamento congiunto

Pomigliano e Ternana hanno effettuato un allenamento congiunto sul sintetico del Gobbato, con le pantere a testare i progressi tecnici e di condizione fisica dopo due settimane di preparazione e le umbre a pochi giorni dall’inizio degli allenamenti a fare una prima verifica di gioco e schemi.

E’ stato un allenamento positivo per entrambe le formazioni che hanno offerto gioco ed equilibrio per la prima mezz’ora, poi un logico calo fisico delle rossoverdi ha permesso alla squadra di mister Romaniello di imporre la migliore condizione fisica, imponendo gioco e risultati. La sfida è terminata 3-0 per le campane con le reti di Amorin, Apicella e Manca, prima di un terzo tempo condiviso in ospitalità e amicizia.

Fonte: Facebook Pomigliano femminile