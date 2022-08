Non c’è solo il Sassuolo su Alessio Zerbin. Il giocatore, infatti, si è scritto e detto, potrebbe essere inserito nell’ operazione Raspadori, ma stando a quanto riporta Tuttosport, sul talento di proprietà del Napoli c’è anche il Lecce oltre al Verona con cui c’è in corso la trattativa per Simeone e l’ex Frosinone potrebbe essere inserito proprio nell’affare per l’argentino.