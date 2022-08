SKY – Raspadori, affare in discesa: possibili visite domani

In questi ultimi due giorni i contatti sono stati continui e proficui, a quanto pare. Da quella che veniva definita fumata nera, si sta, gradualmente passando a fumata bianca, pardon, azzurra. Oggetto e soggetto del contendere, Giacomo Raspadori. La distanza, circa 10 milioni, tra domanda e offerta, è stata limata nelle ultime ore. E’ previsto per oggi il contatto decisivo. Secondo quanto riferisce Sky Sport l’affare sembra essere in discesa. L’obiettivo è arrivare all’accordo per permettere a Raspadori di svolgere le visite mediche già nella giornata di martedì.