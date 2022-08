Sky – Offerta dell’Utrecht per Ambrosino: attesa la risposta del Napoli

Giuseppe Ambrosino, dopo aver trascinato la Primavera del Napoli alla salvezza, ha ben figurato nel ritiro pre campionato dei partenopei, guadagnandosi anche gli elogi di Spalletti. Come riferisce Sky oggi è arrivata un’offerta ufficiale al club azzurro per Ambrosino: l’Utrecht vuole portarlo in Olanda proponendo la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli non ha ancora risposto.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com