SKY – Dopo Modena-Sassuolo, nuovi aggiornamenti con il Napoli in serata per Raspadori

Uno dei temi del mercato attuale è certamente la vicenda Raspadori che piace al Napoli e ci sono aggiornamenti in merito. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il classe 2000 sarà titolare nella sfida Modena-Sassuolo delle ore 18,00. In serata tra i club nuovi contatti, o al massimo domani mattina per cercare di definire gli ultimi dettagli e portare il ragazzo nato a Bologna in maglia azzurra.

