Sirigu e Navas, importanti aggiornamenti per la porta azzurra

Il Napoli è molto attivo sul mercato e in diversi ruoli. Negli ultimi minuti importanti aggiornamenti per il ruolo del portiere e in modo particolare per Navas e Sirigu. Per il costaricense l’intesa è vicina, il club azzurro pagherebbe per due anni il 50% dell’ingaggio, mentre per il Psg e Fabian Ruiz si assottiglia la distanza e si può chiudere per domani. Anche per Sirigu accelerata in queste ore e non si esclude nelle prossime ore visite mediche e firma. Infine è sempre in uscita, come riporta Tmw, Meret

La Redazione