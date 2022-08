SERIE B FEMMINILE – Heden Corrado neo acquisto del Chievo Verona Women

Il Chievo Verona Women è molto lieto di annunciare l’acquisto a titolo temporaneo di Heden Corrado.

La centrale di difesa classe 2002 arriva con la formula del prestito annuale dall’AS Roma.

Prestante fisicamente e tatticamente molto attenta, è una calciatrice che si fa apprezzare per una tecnica superiore alla media per quanto riguarda il proprio reparto.

Heden, infatti, è molto abile a impostare l’azione come regista arretrato e a trovare linee di passaggio in verticale.

Una caratteristica mostrata sin dai tempi delle giovanili della Res Roma, società in cui è cresciuta e con la quale ha ottenuto diversi successi giovanili, oltre ad averle permesso di esordire in A a soli 15 anni.

Un percorso positivo proseguito anche con l’ingresso nel mondo femminile del più rinomato club giallorosso che detiene il cartellino della calciatrice, con cui ha centrato uno Scudetto Primavera, nonché la più recente Coppa Italia con la Prima Squadra.

Traguardi importanti a cui Heden ha contribuito spesso da protagonista, nonostante diversi infortuni che hanno a volte frenato il suo exploit. Da queste esperienze, però, la giocatrice è tornata con una motivazione sempre più grande.

La stessa che, dopo le vittorie con la Primavera e le 15 presenze fra Serie A e coppa con la Prima Squadra capitolina, l’ha spinta a rimettersi in gioco nella scorsa annata in prestito a Napoli e soprattutto in questa nuova esperienza gialloblù.

Un’avventura che, come si intuisce dalle sue parole, non vede l’ora di vivere.

Ciao Heden, benvenuta al Chievo!

Come è stato l’approccio con il mondo gialloblù? Quali sono le tue prime sensazioni all’inizio di questa nuova avventura?

“L’approccio con il mondo gialloblù è stato molto entusiasmante, in quanto ho trovato persone preparate, gentili e soprattutto disponibili.

Le mie prime sensazioni sono state anch’esse fin da subito positive, speriamo di poterci togliere tante soddisfazioni in futuro”.

Quanto ha inciso sulla tua scelta di vestire questa maglia la gara di Coppa Italia della scorsa stagione in cui con il Napoli hai avuto modo di affrontare il Chievo?

“Ovviamente quando ci siamo affrontati in coppa non c’era ancora nulla in ballo, peró credo mi abbia dato una spinta in più, a conferma, per esempio, del gioco espresso”.

Nonostante la tua giovane età e alcuni problemi fisici che hanno rallentato il tuo grande potenziale, hai già ottenuto trofei importanti da protagonista, come gli Scudetti Primavera con Res e AS Roma o la Coppa Italia con quest’ultima. Cosa ti hanno lasciato quelle esperienze e quei momenti?

“Purtroppo ho subito vari infortuni che mi hanno fatta stare distante dal campo per un po’, però sono sempre tornata.

Credo siano dei momenti unici in cui provi talmente tante emozioni tutte insieme che non sai come descriverle. Sono soddisfazioni che mi porterò dietro per sempre insieme anche all’esperienza che ti segna, sperando di viverne altri in futuro”.

In passato sei stata capitano U-17 e hai fatto la trafila fino alle recenti chiamate in U-23.

Fra i tuoi obiettivi c’è anche quello di vestire l’Azzurro “delle grandi”?

“Il discorso Nazionale è particolarmente emozionante, ho fatto tutta il percorso delle giovanili in cui anche lì fai una grande esperienza internazionale. Credo che la Nazionale maggiore sia un grande obbiettivo, arrivare al punto più in alto, che poi in realtà è un altro punto di partenza”.

Cosa cerchi in questa avventura? Dopo la salvezza sfumata solo all’ultima giornata nella scorsa annata, questa per te può rappresentare la stagione del riscatto?

“Spero sia davvero la stagione del riscatto, il Mister è molto bravo e sicuramente mi aiuterà a lavorare e a crescere sotto tutti i punti di vista. Io cercherò di fare del mio meglio e mettermi a disposizione della squadra per arrivare a grandi risultati”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra con il Chievo Women?

“Io sicuramente voglio mettermi in gioco e trovare la continuità che non ho da un po’. Per quanto riguarda la squadra non mi do limiti, voglio arrivare più in alto possibile. Mi aspetto un gruppo unito per fare ciò”.

Vuoi mandare un messaggio ai tuoi nuovi tifosi?

“Ciao tifosi gialloblù, seguiteci in tanti perchè ci divertiremo!”

Fonte: Ufficio stampa Chievo Verona Women