Serie A, la classifica dei tifosi: il Napoli è quarto e cresce del 2%

La Serie A è composta da venti squadre. Alla fine della stagione 2021/2022 si sono contati 24 milioni e 562 mila tifosi, lo 0,16% in meno rispetto alla stagione precedente. I dati emergono dalla ricerca periodica multicliente Sponsor Value di StageUp e Ipsos ed è riportata da Calcio€Finanza. In testa sempre la Juventus, in crescita il Milan campione d’Italia, l’Inter è stabile. In tre mettono insieme il 67% dei tifosi in Italia. A seguire, Napoli (2,6 milioni, +2%) e Roma (1,8 milioni, -2%), club che chiude il quintetto delle “big”, che, da sole, assommano l’84% dei tifosi in Italia.

Classifica tifosi Serie A, la graduatoria

Juventus: 8.056.000;

Milan: 4.167.000;

Inter: 3.919.000;

Napoli: 2.636.000;

Roma: 1.818.000;

Fiorentina: 621.000;

Lazio: 520.000;

Torino: 450.000;

Atalanta: 314.000;

Bologna: 310.000;

Sampdoria: 242.000;

Hellas Verona: 196.000;

Monza: 190.000;

Lecce: 180.000;

Udinese: 179.000;

Salernitana: 135.000;

Sassuolo: 77.000;

Cremonese: 67.000;

Spezia: 67.000;

Empoli: 48.000.