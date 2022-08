Raspadori-Napoli ore caldissime, oggi potrebbe esserci la fumata bianca!

Raspadori vuole il Napoli, il Napoli vuole Raspadori, è proseguito intenso e in maniera positiva il lavoro del club azzurro per definire l’intesa con il Sassuolo. La trattativa è entrata nella fase sempre più calda, il Napoli ha sferrato un nuovo assalto, sono proseguiti i contatti tra i due club nel week-end dopo l’incontro a Rivisondoli. Previsto oggi un nuovo summit che potrebbe essere quello decisivo per definire l’operazione: il Sassuolo ha chiesto 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, il Napoli si è spinto fino a 31 nella prima offerta di venerdì. Il lavoro è proseguito per colmare la distanza tra offerta e richiesta e per arrivare alla fumata bianca, prevista in giornata un’ulteriore accelerata: accordo già sancito tra il Napoli e l’attaccante che sarebbe utilissimo a Spalletti perché gli consentirebbe anche di cambiare modulo e di riproporre il 4-2-3-1. Raspadori infatti può giocare alle spalle di Osimhen e sarebbe il sostituto ideale di Mertens. Il Sassuolo che ha annunciato di voler chiudere in giornata il mercato dei big, va in campo oggi in coppa Italia contro il Modena (ore 18).