Navas-Napoli continuano i dialoghi, Simeone in stand by!

Napoli a caccia del portiere: resta viva l’opzione del trasferimento in azzurro di Navas del Psg. Trattativa con il club parigino slegata rispetto a quella di Fabian Ruiz. E c’è sempre aperto il discorso con Kepa del Chelsea che il Napoli vorrebbe prendere in prestito (il club inglese dovrebbe però partecipare all’ingaggio). Restano in corsa Sirigu, 35 anni, svincolato dal Genoa e il 34nne belga Mignolet. Meret ha il contratto in scadenza 2023 e non ha rinnovato, nei giorni scorsi non si concretizzò il suo passaggio allo Spezia, la sua situazione resta aperta. Intanto Contini oggi sarà a Genova per le visite mediche e la firma con la Samp. Discorso in stand by con Simeone del Verona che gradisce la destinazione Napoli (è seguito anche da Monza, Nizza e Torino): il discorso è legato alla cessione di Petagna che non ha fatto registrare passi avanti.