Napoli, occasione Nandez: il Cagliari potrebbe cederlo in prestito

Non si parla più molto della situazione di Nandez, ma l’uruguaiano è ancora nella lista di mercato del Napoli: retrocesso in B con il Cagliari, difficilmente resterà in cadetteria e i partenopei potrebbero acquistarlo negli ultimi giorni di mercato alle proprie condizioni e per completare il reparto dei centrocampisti con la possibile partenza di Fabian Ruiz e Gaetano. Nandez sarebbe congeniale per Spalletti, perché capace di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Il Cagliari sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito per un anno.

Fonte: Il Mattino