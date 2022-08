Mercato Napoli – Offerta dall’Utrecht per un baby talento azzurro

Si è messo in mostra più volte col suo talento, ma si sapeva che il futuro di Giuseppe Ambrosino non era la Napoli, come scrive ilmattino.it. “Era solo questione di tempo, ma i primi occhi dall’estero si sono posati su Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli che ha lavorato tutta l’estate con la prima squadra di Luciano Spalletti. Secondo Sky Sport, infatti, nelle scorse ore è arrivata un’offerta concreta dall’Utrecht in Olanda per il calciatore, per il trasferimento immediato in questa sessione di mercato.

In Olanda, dunque, continuano a monitorare i gioielli italiani dopo l’arrivo all’Ajax di Lucca di qualche giorno fa. Il Napoli non avrebbe ancora dato una risposta definitiva ma difficilmente il club azzurro si priverà di un calciatore in rampa di lancio come Ambrosino: dopo l’estate di lavoro, l’attaccante procidano potrebbe anche essere riconfermato in prima squadra.