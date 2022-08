La Mls tenta Ounas: lo vuole l’Inter Miami di Beckham

Altra bega da risolvere in casa Napoli è la situazione di Adam Ounas, in scadenza di contratto nel 2023 e con la valigia pronta: ha fatto sapere che non rinnoverà e i partenopei lo vogliono cedere a titolo definitivo. Le pretendenti non mancano, ma nessuna si è fatta avanti per ora. Adesso, se ne aggiunge un’altra: è l’Inter Miami di Beckham, dove gioca anche Higuain. Il club americano ha fatto sapere all’entourage dell’algerino del suo interesse. Ounas valuta il possibile approdo in Mls, anche se non è la sua prima scelta.

Fonte: Il Mattino