Koulibaly ai tifosi: “E’ un Napoli sempre forte anche senza di me”

«Ciao Daniele, so che il Napoli ha perso qualche giocatore ma non temere: sarà una squadra forte anche senza di me». Queste le parole di Kalidou Koulibaly: l’ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea, ha voluto inviare un video messaggio ad un tifoso azzurro preoccupato per la campagna di calciomercato del club che ha visto partire tanti calciatori importanti come il senegalese, ma anche Insigne e Mertens..

CICCA QUI PER LE PAROLE DI KK