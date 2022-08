Insigne torna sull’addio al Napoli: “Mi dispiace essere andato via”

Il digiuno di Lorenzo Insigne in Mls si è concluso: dopo il rigore fallito nella penultima gara, ha realizzato un bel gol con il suo classico tiro a giro, dedicando la realizzazione alla moglie incinta. Al termine della partita l’ex capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di GR1 commentando l’addio al club azzurro: “Ho dato tanto per quella squadra, mi dispiace essere andato via; ma è la vita. Non smetterò mai di seguire il Napoli“.

Fonte: calciomercato.com