Insigne si prepara diventare di nuovo papà, sta per nascere sua figlia!

Ci ha pensato un attimo, poi ha realizzato subito: dopo il gol Insigne è andato a prendersi il pallone per portarlo sotto la maglia replicando un pancione. Con tanto di dito alla bocca per simulare un bebè. Casa Insigne si riempirà di un nuovo erede a breve, anzi di una nuova erede che farà impazzire papà Lorenzo. Il napoletano aveva voluto tenere segreta la gravidanza della compagna Jenny – che sui social ha poi sdoganato il lieto evento da Toronto nelle ultime settimane a Napoli ma la notizia era stata data alla notizia proprio nei giorni in cui le valigie si chiudevano per la partenza.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino