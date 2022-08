Icardi non esclude Petagna, il Monza non accantona l’azzurro

Uno non esclude l’altro. Anche se l’uno pare un po’ chimerico. Ma il calcio mercato è anche questo. Lo dice l’edizione on line di La Repubblica. Il sogno Mauro Icardi non esclude Andrea Petagna. L’azzurro resta un obiettivo del Monza, a prescindere dalla fattibilità dell’operazione per l’ex Inter. “Il Monza – ha bisogno di due punte e sta trattando anche Petagna con il Napoli – progetta di tentare l’assalto a Icardi nell’ultima settimana di mercato, con (gran) parte dell’ingaggio pagato dal Psg – sul modello dell’operazione Wijnaldum-Roma – e con la formula del prestito secco”.