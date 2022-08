Si è conclusa all’alba di domenica l’onda lunga dei festeggiamenti per Dries Mertens, accolto nella notte a Istanbul da vero re: il belga è sbarcato dopo la mezzanotte con Kat e Ciro e migliaia di tifosi turchi ad attenderlo fuori dall’aereo e in auto. Fino in hotel dove ha poi avuto il primo impatto con la città con un giro in barca insieme alla famiglia. Ieri sera si è goduto anche il primo match del Galatasaray contro l’Antalyaspor.