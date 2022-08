COPPA ITALIA – Genoa-Benevento 3-2, decide la sfida l’ex Coda

Questo pomeriggio al “L. Ferraris” il Genoa ha affrontato, per il primo turno di Coppa Italia. il Benevento. Partita che è stata davvero spettacolare e con diverse emozioni. I rossoblù vanno sul 2-0 con la doppietta di Gudmundsson, i campani poi accorciano le distanze cn Glik. Nella ripresa la terza rete dei liguri con l’ex Coda dal dischetto, mentre in pieno recupero la rete di Karic per i sanniti non basta per evitare la sconfitta.

Genoa-Benevento 3-2 (primo tempo 2-1)

Marcatori: 35’ e 45’ pt Gudmundsson, 48’ pt Glik (B); 19’ st Coda rig. (G), 51’ st Karic (B).

Assist: 35’ e 45’ pt Coda (G), 48’ pt Vodik (B).

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli (20’ st Jagiello); Portanova (20’ st Galdames), Badelj, Frendrup, Gudmundsson (28’ st Yeboah); Ekuban (28’ st Yalcin), Coda (41’ st Melegoni). A disp.: Semper, Vodisek, Vogliacco, Czyborra, Candela, Cassata, Besaggio, Favilli, Masini, Kallon. All: A. Blessin.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias (35’ st Masciangelo), Viviani (30’ st Karic), Acampora (20’ st La Gumina); Vokic (20’ st Tello), Forte, Improta (30’ st Farias). A disp: Lucatelli, Capellini, El Kaouakibi, Insigne, Ionita, Manfredini, Thiam, Sanogo, Talia. All: F. Caserta.

Arbitri: A. Colombo di Como. Assistenti Vecchi di Lamezia e Vono di Soverato. Quarto uomo Fiero di Pistoia. Var L. Nasca di Bari. Avar S. Longo di Paola.

Ammoniti: 30’ pt Hefti (G), 16’ st Letizia (B), 16’ st Viviani (B), 33’ st Tello (B), 46’ st Forte (B), 46’ st Yeboah (G), 50’ st Galdames (G), 52’ st Melegoni (G).

Recupero: 5’ pt; 6’ st.

Spettatori: 10.366.