Confermata la partnership: Legea vestirà ancora i giovani azzurri

Come per il 2021/22, anche nella stagione che sta per cominciare il Napoli conferma la dicotomia presente in società per le maglie da gioco. In queste ore, infatti, il noto marchio Legea ha ufficializzato il rinnovo della partnership con il club di Aurelio De Laurentiis per vestire tutte le categorie giovanili azzurre maschili e femminili che prenderanno parte ai vari campionati di categoria. L’autoproduzione con Armani e il marchio EA7, dunque, sarà ancora una volta valida solo per la prima squadra e la Primavera.

IlMattino.it