Capitolo portieri: con i soldi di Fabian ADL può spingersi oltre per l’ingaggio di Navas

La situazione portieri in casa Napoli continua a tenere banco, ma i rapporti tra PSG e il club campano potrebbero sbloccare Navas: l’improvvisa accelerata del club parigino per acquistare Fabian Ruiz ha riaperto il discorso per il portiere della Costa Rica. La strategia dei partenopei è quella di investire i soldi della cessione dello spagnolo nell’ingaggio di Navas, chiedendo al PSG di valutare qualche altro milione il cartellino di Fabian. Navas arriverebbe in prestito biennale.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com