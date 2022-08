Zielinski: “Ci faremo trovare pronti perchè vogliamo partire col piede giusto”

Piotr Zielinski, che ieri ha giocato insieme alla sua squadra l’ultima amichevole prima del campionato, contro l’Espanyol, ha parlato al termine della gara, proprio in merito alla preparazione in vista dei prossimi mesi. «Abbiamo terminato il ritiro e questa fase di preparazione è andata bene. Ora abbiamo due giorni di riposo, poi saremo pronti ad allenarci in vista del match contro l’Hellas Verona» ha spiegato il centrocampista polacco, ancora una volta partito dalla panchina e poi lanciato in campo da Spalletti durante la gara. «Ci faremo trovare pronti perchè vogliamo partire col piede giusto».