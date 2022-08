Videogame – Maradona torna in Fifa 22

Gli amanti del calcio virtuale possono continuare a schierare Diego a Fifa 22. La Camera I della Camera Civile e Commerciale Federale ha deciso di revocare il provvedimento che impediva a EA Sport, etichetta statunitense attiva nel settore dei videogiochi, di utilizzare l’immagine di Diego Armando Maradona come da contratto. « EA sostiene che, in base ai termini del contratto firmato dal signor Maradona nel 2017, gli è stato concesso il diritto di utilizzare la sua immagine nei videogiochi commercializzati durante la durata del contratto, in perpetuo » , si legge nella motivazione. A marzo, però, EA Sport era stata costretta a ritirare il giocatore da Fifa, in virtù di una controversia legale relativa allo sfruttamento dei diritti d’immagine del Pibe promossa dagli eredi nei confronti dell’etichetta del suo manager Stefano Ceci. La giustizia argentina, alla fine, ha riconosciuti i diritti: « Alla scadenza del termine… EA avrà il diritto di completare lo sviluppo di qualsiasi prodotto con licenza in fase di sviluppo, e continuare a produrre, commercializzare e distribuire ciascuno dei prodotti concessi in licenza, l’imballaggio associato, il marketing e il materiale promozionale che è stato lanciato commercialmente per la prima volta durante la durata del presente accordo, in perpetuo » , si legge.

Fonte: CdS